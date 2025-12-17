Названы новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

Минобрнауки России утвердило минимальные проходные баллы ЕГЭ для абитуриентов вузов, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые пороги для поступления будут действовать с 2026 учебного года.

Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, <…> на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу, — говорится в документе.

Отмечается, что для поступления в вузы абитуриентам необходимо набрать не менее 40 баллов по русскому языку, математике, истории и другим основным предметам, а по физике порог повышен до 41 балла. Самые высокие требования установлены для обществознания и информатики, где минимальный порог составляет 45 и 46 баллов соответственно.

Ранее стало известно, что сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли на две недели позже в 2026 году — выпускные экзамены начнутся только после окончания учебного года, сообщил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог. Соответствующие приказы Минпросвещения и Рособрнадзора вступили в силу 16 декабря 2025 года. По словам сенатора, заблаговременное формирование такого расписания — это разумная практика.