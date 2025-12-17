Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 01:55

Названы новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минобрнауки России утвердило минимальные проходные баллы ЕГЭ для абитуриентов вузов, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые пороги для поступления будут действовать с 2026 учебного года.

Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, <…> на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу, — говорится в документе.

Отмечается, что для поступления в вузы абитуриентам необходимо набрать не менее 40 баллов по русскому языку, математике, истории и другим основным предметам, а по физике порог повышен до 41 балла. Самые высокие требования установлены для обществознания и информатики, где минимальный порог составляет 45 и 46 баллов соответственно.

Ранее стало известно, что сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли на две недели позже в 2026 году — выпускные экзамены начнутся только после окончания учебного года, сообщил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог. Соответствующие приказы Минпросвещения и Рособрнадзора вступили в силу 16 декабря 2025 года. По словам сенатора, заблаговременное формирование такого расписания — это разумная практика.

Минобрнауки
вузы
ЕГЭ
абитуриенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СКА разгромил китайских драконов на своем льду
Названы темы итогового обращения Трампа к нации
В некоторых селах подконтрольной Киеву части ДНР ввели эвакуацию
Как подготовить дом для празднования Нового года. Инструкция для дачников
Одесса остается без путей снабжения: почему РФ вынуждена бить по ее портам
В Госдуме прокомментировали задержание в Германии Семака и его супруги
Названы новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Еще два аэропорта в России закрылись
SHOT сообщил, что на юге России раздались взрывы
США полностью запретили въезд для граждан пяти стран
Проект Сороса или рупор Зеленского? Кто такая скандалистка из Рады Безуглая
«Ак Барс» одержал пятую победу в последних матчах КХЛ
Стало известно, что Россия и США делают перед запуском баллистических ракет
РВСН заступили на дежурство с новым ракетным комплексом «Ярс»
Напавший на школу в Одинцово подросток дал признательные показания
SHOT сообщил, что в Саратове и Энгельсе прогремела серия взрывов
Батальон ВСУ «Волкодавы» понес потери во время построения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 декабря 2025 года
Приметы 17 декабря — Варварины морозы: ищем суженого-ряженого!
Русские корни, брак с Бессоном, позиция по СВО: как живет Милла Йовович
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.