В Голливуде дебютировала ИИ-актриса

В Голливуде представили первую цифровую актрису Тилли Норвуд, созданную с помощью искусственного интеллекта, сообщает Deadline. По словам разработчиков, виртуальная артистка способна вести диалоги, реагировать на тренды и взаимодействовать с фанатами. Персонаж уже привлек внимание студий, которые хотят заключить с ней контракты.

Мы хотим, чтобы Тилли стала новой Скарлетт Йоханссон или Натали Портман. Вот цель нашей работы. Люди понимают, что их творческий потенциал не должен ограничиваться бюджетом — в творчестве нет ограничений, и именно поэтому ИИ может принести пользу. Нужно просто изменить точку зрения людей, — поделились авторы идеи.

Тилли уже сыграла роль в комедийном скетче «Комиссар ИИ» и ведет страницы в соцсетях, где «делится эмоциями» и общается с подписчиками. Создатель — студия Xicoia — планирует использовать цифровых актеров в кино, телевидении, подкастах, TikTok, YouTube, рекламе и видеоиграх.

Ранее народный артист России Владимир Машков заявил, что искусственный интеллект не способен оказать серьезного влияния на театр. Он подчеркнул, что настоящее искусство может создавать только живой артист, а ИИ способен генерировать лишь искусственное.