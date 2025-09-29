«Он бессмертен»: Машков раскрыл, сможет ли ИИ повлиять на театр Машков усомнился в способности ИИ серьезно повлиять на театр

Искусственный интеллект не сможет оказать серьезного влияния на театр, заявил народный артист России Владимир Машков в ходе конференции и панельной дискуссии «„Золотая маска“. Итоги сезона и направления развития проекта», посвященной итогам сезона. По его словам, театр возможен только с живыми артистами, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы применяем некоторые предложения ИИ. Но я вам так скажу, вот были тысячи молодых людей, и единогласно все пришли к выводу, что искусственное может создать только искусственное, а настоящее может создать только живое. Живой театр с артистом живым. Он бессмертен, — сказал Машков.

Ранее Машков назвал профессиональную конкуренцию среди актеров своим «самым глубоким желанием». Он напомнил, что в этом году театральная школа имени Олега Табакова, которой он руководит с 2018 года, набрала новый курс.

До этого Машков заявил, что попытки отмены русской культуры за рубежом обречены на провал. По его словам, русская культура продолжает оказывать значительное влияние на мировую, а создание препятствий на госуровне не может уничтожить ее глубокие корни.