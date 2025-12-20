Новый год-2026
«Его имя в афише привлекало внимание»: Машков о Лобоцком

Машков выразил соболезнования семье Лобоцкого

Анатолий Лобоцкий (Арнольф) и Станислав Кардашев (Орас) (справа) в сцене из спектакля «Школа жён» Анатолий Лобоцкий (Арнольф) и Станислав Кардашев (Орас) (справа) в сцене из спектакля «Школа жён» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Имя Анатолия Лобоцкого всегда привлекало внимание на афишах театра Маяковского, заявил народный артист РФ Владимир Машков. Он выразил соболезнования родным и близким своего коллеги.

Анатолий Лобоцкий 40 лет преданно служил Московскому академическому театру им. Маяковского, в котором сыграл более 30 ролей. Появление его имени в афише всегда привлекало внимание зрителя. Воплощенные им герои в театре и кино навсегда останутся в памяти коллег, критиков и поклонников, — сказал Машков.

Ранее депутат Госдумы актер Дмитрий Певцов заявил, что Лобоцкий был очень талантливым и обаятельным актером. Он выразил соболезнования родным и близким коллеги.

Причиной смерти известного актера театра и кино стала продолжительная болезнь. В окружении Лобоцкого рассказали, что его смерть не стала неожиданной. Широкую известность ему принесли роли в картинах «Зависть богов», «Молодежка» и «Калашников». Прощание с Лобоцким состоится в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Информация о дате прощания и месте захоронения появится позже.

