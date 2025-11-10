Максакова, Машков, Тарзан: кто из звезд поругался с родными из-за СВО

После начала спецоперации отношения между некоторыми звездными родственниками разрушились из-за разных политических взглядов. Кто из звезд поссорился после начала СВО?

Машкова пожелала отцу оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге

Несмотря на то что Мария Машкова росла с бабушкой, дедушкой и мамой, она поддерживала близкие отношения со своим знаменитым отцом Владимиром Машковым. Он часто звонил ей и дарил подарки на дни рождения. Актриса вспоминала, что иногда отец забирал ее к себе на выходные.

По словам артистки, она не звонит отцу просто поговорить, так как он очень занятой человек и не любит этого. В понимании Машкова отец — это человек, который может помочь своему ребенку решить конкретную проблему, желательно материальную, говорила Мария. В 2017 году Владимир и Мария Машковы вместе снялись в рекламе банка «ВТБ». Съемки проходили в Португалии.

В 2022 году Мария не поддержала действия России на Украине, что вызвало скандал с отцом, Машковым, выступавшим за СВО. После его речи на праздновании восьмилетней годовщины присоединения Крыма Мария дала интервью западному телеканалу, она рассказала о последнем разговоре с отцом, который потребовал ее немедленного возвращения в Россию с дочерьми.

«У нас был с ним длинный разговор, который меня шокировал. Я его предупредила — в момент этого разговора я приняла решение, ему об этом сказала: „Раз ты публично вышел, раз ты в Лужниках, мне важно, чтобы мои родственники, мои друзья и коллеги на Украине понимали, что я не поддерживаю тебя в этом выборе, и я буду разговаривать с CNN и с Дудем (журналист Юрий Дудь, внесен Минюстом РФ в список иноагентов)“. И поскольку отец был предупрежден, я почувствовала, что имею на это право», — сказала Машкова.

В интервью Дудю актриса рассказала о последних словах отца в их непростом разговоре. По ее словам, Владимир сказал ей: «Маша, я тебя люблю». Ее заявления в беседе с журналистом впоследствии вызвали бурную реакцию в обществе. Машкову начали критиковать и называть предательницей в России.

В 2023 году Машкова высказалась еще более жестко и пожелала отцу «оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге». «Там обнимемся и поплачем, сказав: ''А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было''. Любовь всем папам, кто погряз во зле… Я как дочь еще поборюсь за своего», — признавалась она.

Максакова отреклась от дочери

У народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой с дочерью, оперной певицей Марией Максаковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), были хорошие отношения. Исполнительница последовала примеру своей бабушки и выбрала музыкальную карьеру. Однако их отношения резко ухудшились после того, как Мария вышла замуж за депутата Дениса Вороненкова и переехала с ним и их сыном на Украину. Людмила Васильевна восприняла это как предательство и не смогла простить дочь.

В 2021 году Мария, вернувшись в Россию, предприняла попытку восстановить связь с матерью. Для этого она обратилась в программу «Новые русские сенсации» на НТВ и организовала встречу с Людмилой Васильевной у театра, но та так и не пришла. После этого Максакова пыталась дозвониться до матери, но та бросила трубку.

Позже Людмила Васильевна написала дочери сообщение, которое попало в эфир: «Ты торгуешь своей жизнью, устраивая бесконечные представления. Я не хочу быть участником этого позора».

В мае 2023 года Минюст РФ внес проживающую за рубежом певицу Марию Максакову в реестр иностранных агентов. Поводом стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое она опубликовала на YouTube. У певицы остались в России двое детей от предыдущих отношений — сын Илья и дочь Людмила. Максакова-старшая и бывший гражданский муж Марии Владимир Тюрин занимаются их воспитанием.

Гостюхин не общается с сестрой и внебрачной дочерью

Владимир Гостюхин в программе «Судьба человека» заявил, что отказался от сестры и внебрачной дочери из-за ситуации на Украине.

«Я потерял сестру. Ну как потерял? Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать! Сестра жила в Харькове, у нас достаточно там родственников. Когда началась спецоперация, я отправил ей письмо, и что началось… Пошла антирусская речь… У меня была истерика», — рассказывал он.

По этой же причине артист перестал общаться с внебрачной дочерью Александрой, которая живет в Америке. Однако он рассчитывает на восстановление отношений с ней.

«Дочь отошла от России. Она приняла американскую сторону», — делился звезда «Дальнобойщиков».

Тарзан поссорился с тещей

Танцор Сергей Глушко (Тарзан) поссорился с мамой супруги, певицы Наташи Королевой, Людмилой Порывай из-за СВО. Артист поддержал спецоперацию и российских военных, в то время как мама исполнительницы заняла украинскую сторону. На концерт Ирины Билык Порывай пришла в наряде украинского флага, а после выступления выбежала на сцену со знаменем и стала прыгать, кричать и танцевать.

После того как Глушко открыто поддержал спецоперацию, Порывай отписалась от него в соцсетях. Стриптизер тоже удалил мать жены из друзей.

