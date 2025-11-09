Пятеро детей, уход из театра, карьера: где сейчас Глафира Тарханова

Актриса Глафира Тарханова в воскресенье, 9 ноября, отмечает свой 42-й день рождения. Как сложились карьера и личная жизнь артистки?

Чем известна Тарханова

Глафира Тарханова родилась в подмосковной Электростали, где ее родители работали в Москонцерте. Когда Глафира подросла, ее мать записала ее в различные кружки и секции, включая хор русской народной песни и синхронное плавание.

В одном из интервью актриса делилась историей о своем отце, который изначально учился на краснодеревщика. Однако после освоения профессии он столкнулся с серьезными проблемами со зрением и почти ослеп. В результате Глафира сопровождала его во всех поездках по делам.

Перед выпускными экзаменами в школе Глафира заявила о желании стать актрисой. Поступала она во все театральные вузы столицы, а учиться пошла в Школу-студию МХАТ.

С первого курса Тарханова участвовала в постановках театра «Сатирикон». После окончания обучения ее приняли в труппу на постоянной основе.

Артистка параллельно с театральной карьерой активно снималась в кино, накопив более шести десятков ролей в сериалах и полнометражных фильмах. Ее дебют на экране состоялся в подростковом возрасте, когда она участвовала в массовых сценах фильма «Сибирский цирюльник» (1998), где был эпизод с празднованием Масленицы. Согласно воспоминаниям Тархановой, она получила значительный гонорар за участие, который потратила на покупку новой скрипки.

Полноценным дебютом в кино для актрисы стала картина «Театральный блюз» (2003). Первым сериальным дебютом Тархановой стала «Гибель империи» (2005).

Именно сериалы принесли актрисе известность. После роли Насти в телесериале «Громовы» (2006) ее стали узнавать. Шоу понравилось зрителям и спустя год получило продолжение.

Одной из самых запоминающихся полнометражных ролей стала Лиза в экранизации романа Ф. Достоевского «Бесы», вышедшей в 2006 году. Спустя несколько лет, в 2010 году, Тарханова вновь воплотила образ женщины, сыгравшей важную роль в жизни писателя, на этот раз в фильме «Три женщины Достоевского», где она исполнила роль Апполинарии Сусловой.

Почему Тарханова ушла из «Сатирикона», чем занимается сейчас

В августе 2022 года Тарханова уволилась из театра, в котором прослужила 20 лет. Из «Сатирикона» актриса ушла тихо и без скандалов, поблагодарив педагогов и коллег за сотрудничество.

При этом артистка продолжает творческую деятельность. В 2024-м с участием Тархановой вышел сериал «Обоюдное согласие», в котором она сыграла жертву домашнего насилия. В текущем году на экранах появились картины «Даниловский тупик» и «Папа может». В 2026-м ожидается премьера сериала «Жизнь заново».

Как сложилась личная жизнь Тархановой

В 2006 году актриса познакомилась с актером Алексеем Фаддеевым. Роман завязался на съемках картины «Главный калибр», где артисты сыграли влюбленных. Показать чувства перед объективом камеры паре было непросто.

Через три месяца после начала отношений актеры подали заявление в ЗАГС. Пара сыграла скромную свадьбу в узком кругу друзей. Через несколько месяцев Тарханова и Фаддеев пригласили близких на церемонию венчания.

О первой беременности артистка узнала во время съемок второй части «Громовых» в 2007 году. Тарханова родила первенца Корнея в клинике, однако этот опыт ей не понравился. Причиной негативных впечатлений стали вопросы медсестры, узнавшей актрису, которая стала расспрашивать ее не о самочувствии, а о сериале.

Следующих детей, по примеру своей мамы, артистка рожала дома с акушеркой.

«Вторые, третьи, четвертые роды были дома, я рожала с акушеркой моей мамы. Это было волшебство», — рассказывала актриса.

Семья воспитывает четырех сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. В 2024-м на свет появилась долгожданная дочь.

«Дочка! Теперь у нас комплект. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти путь вместе… Понимая, что происходит, ради кого это и для чего», — поделилась счастливая мама в личном блоге.

