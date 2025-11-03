Гибель жены, патриотизм, слова об уехавших артистах: как живет Сумишевский

Музыкант Ярослав Сумишевский поделился о том, как живет после смерти супруги. Что он рассказал, что известно о жизни артиста?

Что известно о личной жизни Сумишевского

Накануне Ярослав Сумишевский рассказал, что до сих пор видит свою жену в снах после ее гибели в автомобильной катастрофе пять лет назад. Артист рассказал об изменениях в жизни и признался, что их сын перестал задавать вопросы о смерти матери, а сам он стал любить ребенка еще больше.

«Я стал любить сына еще сильнее, оберегать. Я его балую, он уже не знает даже, что ему на день рождения нужно. Потому что все у него уже есть. Я ни в чем не могу ему отказать, ничего не могу с этим поделать. Почти его не наказываю и даже корю себя за это», — сказал артист.

В 2009 году в Москве Ярослав познакомился с Натальей, которая занималась организацией мероприятий. В 2017 году у них родился сын Мирослав.

В январе 2021 года супруги попали в аварию по дороге на концерт, проходивший в Красноярске. Машина, в которой они находились, выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с автоцистерной. Водитель погиб на месте, Сумишевский получил сотрясение мозга, а Наталья в тяжелом состоянии была доставлена в местную больницу. Женщина скончалась спустя несколько дней, не приходя в сознание.

Для артиста это был второй брак. Первой женой Сумишевского была Светлана, с которой он познакомился во время учебы в Южно-Сахалинске. В 2001 году у пары родилась дочь Ксения.

Что известно о политической позиции Сумишевского

Ярослав Сумишевский утверждал, что все российские исполнители обязаны выразить свою политическую позицию. Он также отметил, что сам является патриотом.

«Можно долгое время быть нейтральным, но тем не менее рано или поздно, раз ты живешь в той стране, в которой ты живешь, нужно высказать свою позицию. Потому что, во-первых, ты в этой стране живешь, тебе надо дальше как-то существовать. Ты либо должен сказать „я согласен с политикой“, либо „я не согласен с политикой“. Ну, как показывает практика, весь мир так живет. Нет, мне кажется, ни одного артиста, который не высказал бы свою позицию. Я свою позицию конкретно высказал. Я патриот своей страны, я люблю Россию, я в ней вырос, родился, она мне дала все — детей, любовь», — говорил Сумишевский корреспонденту NEWS.ru на закрытии «Славянского базара» в Витебске.

Что Сумишевский говорил об уехавших артистах и Пугачевой

По мнению Ярослава Сумишевского, Алла Пугачева, народная артистка СССР, своими высказываниями стремится привлечь внимание и напомнить о себе.

«Сложно сказать об Алле Борисовне, потому что она человек другого масштаба. Я могу просто предположить, что каждому, по моему мнению, состоявшемуся артисту в определенный момент хочется проявить себя. Ты уже известный, но ничего не происходит в жизни, а надо вот как-то что-то сделать такое, чтобы о тебе опять начали говорить. Мне кажется, поэтому», — поделился он с корреспондентом NEWS.ru.

Других уехавших артистов Сумишевский сравнил с мужьями, бросившими жен. Он заявил, что такие знаменитости могут вернуться в Россию, но лишь заслужив прощение.

«По-хорошему, если принял решение уехать, значит уезжай и оставайся. Если артист возвращается, значит он изначально выбирал там, где получше. То же самое, как с женой: ты выбрал себе жену — живи с ней, пожалуйста. Возвращаться — это неправильно. На каких условиях можно вернуться? Если искренне скажет: я был неправ. Прощение есть, но его нужно заслужить», — объяснил певец.

