Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов

Андрей Федорцов на премьере фильма «Алиса в Стране чудес» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве

Заслуженный артист России Андрей Федорцов обрел популярность после выхода сериала «Убойная сила», где сыграл роль Васи Рогова. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Федорцов

Андрей Федорцов родился 13 августа 1968 года в Ленинграде. Окончил мореходное училище в Санкт-Петербурге и русско-итальянскую фермерскую школу в городе Пьяченца. В 1993 году он стал актером киностудии «Ленфильм», не имея профессионального образования. Позднее окончил Российский государственный институт сценических искусств.

Федорцов дебютировал на экране в 1993 году в фильме «Ты у меня одна». Широкую популярность ему принесла роль Васи Рогова в сериале «Убойная сила», в котором он снимался на протяжении шести лет. На настоящий момент в фильмографии артиста более 130 работ, включая ленты «Литейный», «Особенности национальной охоты», «Глухарь», «Мастер и Маргарита», «Вираж», «Елки лохматые», «Актрисы» и другие.

Андрей Федорцов и Сергей Селин (слева направо) на съемочной площадке телевизионного сериала режиссера Игоря Мужжухина «Литейный, 4» Фото: Никита Крючков/ ITAR-TASS

Что известно о личной жизни Федорцова

Андрей Федорцов длительное время не женился. От отношений с сотрудницей зоокомпании Марией у него растет сын Михаил. Также у него был роман со студенткой экономического вуза Екатериной. Она в 2008 году родила актеру дочь Варвару.

«Если нет чувств, то надо расходиться. Даже ребенок не должен этому мешать: если в семье нет любви, малыш же это поймет. Тут главное уйти, но никого не бросать. Ты им помогаешь: деньги, алименты», — говорил артист.

В 2013 году Федорцов женился на дизайнере по имени Екатерина. Они растят двух дочерей — Ксению и Дарью. В беседе с Борисом Корчевниковым актер признался, что только в этих отношениях сумел обрести семейное счастье.

«Я помню, она зашла в комнату, и я буквально упал, колени подогнулись. Тогда я понял, что это то самое, что мне нужно. Она подарила мне двоих детей, и я чувствую, что это та самая любовь, о которой все так мечтают», — рассказал он.

Андрей Федорцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о политической позиции Федорцова

Артист не делал публичных заявлений насчет спецоперации. В конце июня 2022 года актер Алексей Панин (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) записал видеообращение к своим коллегам, в частности к Андрею Федорцову, пристыдив их за молчание об СВО.

В марте 2024 года Федорцов принял участие в президентских выборах и прокомментировал свое отношение к избирательному процессу.

«Выборы президента — важное политическое событие для нашей страны. Мы выбираем наше будущее», — сказал актер.

Чем сейчас занимается Федорцов

Андрей Федорцов в 57 лет продолжает творческую деятельность. Он выступает в петербургских театрах и снимается в кино. В 2025 году с ним на экраны вышли ленты «Алиса в Стране чудес», «Роднина», «Свидетели» и «Следопыт».

Также актер снимается в лентах «ОПГ», «Я призрак», «Малахит», «Жива», «Туман» и других.

Федорцов вместе с семьей проживает в Санкт-Петербурге. По информации Life.ru, у него также есть недвижимость в Финляндии.

