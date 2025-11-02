Снежный шквал и холод до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать

В начале декабря в российской столице сформируется снежный покров высотой 3–8 см, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 декабря, ждать ли снежного шквала и холода до -30 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале декабря

По словам Евгения Тишковца, в декабре средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 3 градуса.

«Средняя температура воздуха предстоящей зимы в столичном регионе превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса. Положительное отклонение от нормы в декабре составит 3 градуса. Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени — начале декабря высотой 3–8 см с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы 10–20 см. Таким образом, в целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый. Средняя ночная температура воздуха в Москве — от -8 до -13 градусов, а дневная — от -2 до -7 градусов, но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — рассказал синоптик.

По предварительным данным метеорологических сервисов, первая декада декабря 2025 года ожидается холодной, пасмурной и с частыми осадками.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Температурный режим с 1 по 10 декабря будет демонстрировать постепенное понижение. Первые дни месяца встретят москвичей и гостей столицы температурой около -2 градусов днем и -6 градусов ночью. Однако уже в середине периода, с 7 по 10 декабря, столбики термометров покажут днем -4 градуса, а ночью воздух будет остывать до -9 градусов.

Погода в эти дни будет преимущественно пасмурной, что типично для декабря в столичном регионе, а осадки будут выпадать в виде снега. Согласно климатическим нормам, в декабре в Москве в среднем бывает около 20 дней с осадками, то есть снегопады будут довольно частым явлением. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы, а ветер ожидается умеренным, преимущественно юго-западного направления.

Таким образом, в Москве в начале декабря стоит ждать снежного шквала, но морозов до -30 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале декабря

Первый зимний месяц в Северной столице начнется с характерной для декабря погоды — холодной, пасмурной и с осадками. Период с 1 по 10 декабря 2025 года ожидается умеренно морозным, а температура будет постепенно понижаться.

В первые дни декабря горожан ждет температура около 0 градусов днем и -3 градусов ночью. Однако из-за высокой влажности, которая составит 87–89%, и южного ветра со скоростью около 6 м/с, по ощущениям будет значительно холоднее. Атмосферное давление будет стабильным, в районе 759–762 миллиметров ртутного столба.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также для декабря в Санкт-Петербурге типичны пасмурная погода и осадки, которые в это время года все чаще будут выпадать в виде снега и мокрого снега. Похолодание станет более ощутимым во второй половине первой декады. Ожидается, что к 10 декабря дневная температура установится на отметке -4 градуса, а ночная будет колебаться от -3 до -7 градусов.

