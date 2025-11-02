Королевская семья Британии: последние новости, ненависть Эндрю к Миддлтон

Младший брат Карла III Эндрю долгие годы унижал и оскорблял принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 2 ноября?
Что известно о ненависти Эндрю к Миддлтон
Принц и принцесса Уэльские задолго до лишения Эндрю права на формальное обращение, титул и почести выступали за его изгнание из семьи, сообщает Daily Mail. По данным источника, унижения и оскорбления в адрес Кейт Миддлтон, которые себе позволял брат короля Карла III, спровоцировали ожесточенную вражду между ним и Уильямом, который «не мог дождаться», когда Эндрю «выгонят из королевской ложи».
«Именно „грубое“ высказывание в адрес Кейт спровоцировало ожесточенную вражду с его племянником Уильямом», — говорится в статье.
Уточняется, что Эндрю неоднократно позволял себе нелестные высказывания о принцессе Уэльской. По словам автора книги «Взлет и падение дома Йорков» Эндрю Лоуни, причиной такого поведения стала зависть к роли Миддлтон в королевской семье.
«Он видел, как Кейт достигла этого положения благодаря своей грации, хладнокровию и отсутствию скандалов, и он в ярости от того, что она опозорила его еще больше», — заявил биограф.
Эндрю 30 октября официально лишили права на формальное обращение, титул и почести на фоне длительных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и взаимодействии с Китаем. Теперь младший брат Карла III стал Эндрю Маунтбеттеном Виндзором.
Как пострадали дочери Эндрю из-за скандала с отцом
Скандал вокруг Эндрю обернулся унижением его дочерей от писательницы Сары Фергюсон — принцесс Беатрис и Евгении, сообщает Page Six. После запуска процедуры лишения титула в адрес их отца сестры покинули Великобританию.
«Они (принцессы. — NEWS.ru) все это время были инструментом переговоров, но теперь они, возможно, захотят отказаться от своих титулов <…>. Думаю, они могли бы отстраниться от всего и жить тихой жизнью», — отметил источник.
По данным издания, одним из условий Эндрю при отстранении его от всех королевских дел было спокойствие его дочерей. Младший брат короля неоднократно просил монарха проследить за тем, чтобы с Беатрис и Евгенией «все было в порядке». Инсайдер Page Six не исключает, что для них все останется неизменным, за исключением того, что теперь их имена связаны с королевским скандалом.
