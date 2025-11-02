Королевская семья Британии: последние новости, ненависть Эндрю к Миддлтон

Младший брат Карла III Эндрю долгие годы унижал и оскорблял принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 2 ноября?

Что известно о ненависти Эндрю к Миддлтон

Принц и принцесса Уэльские задолго до лишения Эндрю права на формальное обращение, титул и почести выступали за его изгнание из семьи, сообщает Daily Mail. По данным источника, унижения и оскорбления в адрес Кейт Миддлтон, которые себе позволял брат короля Карла III, спровоцировали ожесточенную вражду между ним и Уильямом, который «не мог дождаться», когда Эндрю «выгонят из королевской ложи».

«Именно „грубое“ высказывание в адрес Кейт спровоцировало ожесточенную вражду с его племянником Уильямом», — говорится в статье.

Уточняется, что Эндрю неоднократно позволял себе нелестные высказывания о принцессе Уэльской. По словам автора книги «Взлет и падение дома Йорков» Эндрю Лоуни, причиной такого поведения стала зависть к роли Миддлтон в королевской семье.

Принц Эндрю Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

«Он видел, как Кейт достигла этого положения благодаря своей грации, хладнокровию и отсутствию скандалов, и он в ярости от того, что она опозорила его еще больше», — заявил биограф.

Эндрю 30 октября официально лишили права на формальное обращение, титул и почести на фоне длительных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и взаимодействии с Китаем. Теперь младший брат Карла III стал Эндрю Маунтбеттеном Виндзором.

Как пострадали дочери Эндрю из-за скандала с отцом

Скандал вокруг Эндрю обернулся унижением его дочерей от писательницы Сары Фергюсон — принцесс Беатрис и Евгении, сообщает Page Six. После запуска процедуры лишения титула в адрес их отца сестры покинули Великобританию.

«Они (принцессы. — NEWS.ru) все это время были инструментом переговоров, но теперь они, возможно, захотят отказаться от своих титулов <…>. Думаю, они могли бы отстраниться от всего и жить тихой жизнью», — отметил источник.

Принцесса Беатрис Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным издания, одним из условий Эндрю при отстранении его от всех королевских дел было спокойствие его дочерей. Младший брат короля неоднократно просил монарха проследить за тем, чтобы с Беатрис и Евгенией «все было в порядке». Инсайдер Page Six не исключает, что для них все останется неизменным, за исключением того, что теперь их имена связаны с королевским скандалом.

