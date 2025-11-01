Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 19:25

Слухи о разводе, интимная пластика, паспорт РФ: как живет Регина Тодоренко

Регина Тодоренко Регина Тодоренко Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Телеведущая и певица украинского происхождения Регина Тодоренко продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известна Тодоренко

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе, окончила Киевский национальный университет культуры и искусств. На родине она участвовала в музыкальных конкурсах и писала песни для других исполнителей.

В 2014 году Тодоренко приняла участие в российском шоу «Голос», затем стала ведущей программы «Орел и решка», которое принесло ей популярность. С 2020 года артистка входит в состав жюри шоу «Маска», регулярно ведет музыкальные премии.

Также она снимается в кино. В ее фильмографии около 10 работ, включая ленты «На одном дыхании», «Елки-10», «Небриллиантовая рука» и другие.

Что известно о личной жизни Тодоренко

Регина Тодоренко с 2019 года состоит в браке с певцом Владом Топаловым. Незадолго до свадьбы, в декабре 2018 года, у пары родился сын Михаил. В июле 2022 года артисты во второй раз стали родителями — мальчика назвали Мирослав.

В сентябре 2025 года Тодоренко родила третьего сына. Имя младшего наследника пара не раскрывает.

На днях певица Наталья Подольская намекнула на проблемы в отношениях Тодоренко и Топалова после того, как телеведущая написала в соцсетях о том, что осталась одна с тремя детьми и очень тяжело переживает происходящее в жизни. Тогда появились слухи о возможном разводе пары.

«Мы с Региной дружим и переписываемся. Я знаю некоторые подробности, о которых вам не расскажу. Конечно, и у меня такое бывало. Это бывает у всех мам, когда рутина, одно и то же», — сообщила Подольская.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что Тодоренко говорила об СВО

После начала спецоперации Регина Тодоренко столкнулась с критикой со стороны украинцев из-за того, что живет и работает в Москве. В своем шоу «Пятница с Региной» телеведущая призналась, что у нее в семье имеется запрет на обсуждение политических тем.

«Ты теряешь друзей, братья и сестры друг другу не звонят. Стоит ли вообще обсуждать в семье политическую позицию? Потому что нам с Владом тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях. Не во всем сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе», — объяснила она.

В октябре 2022 года по указу украинского политика Владимира Зеленского против Тодоренко были введены санкции с блокировкой активов на территории страны.

В 2024 году Тодоренко получила российское гражданство, так как она несколько лет замужем за гражданином РФ Топаловым и давно проживает в стране. По мнению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, артистке не стоило выдавать российский паспорт.

«Тодоренко не обозначила свою позицию по специальной военной операции. Она не ездила в ДНР, ЛНР. Не помогала финансово раненым и нуждающимся. Мы считаем, что звезды с украинским гражданством должны получить российское только после того, как поддержат СВО и лично президента Владимира Владимировича Путина», — заявил он в интервью NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Тодоренко

Регина Тодоренко спустя месяц после рождения третьего сына вернулась к работе. Телеведущая призналась, что боится уйти в декретный отпуск из-за риска остаться без работы.

«Очень хочется посидеть в декрете, но… <…> По опыту в своей сфере скажу, что видела много примеров прекрасных артистов, которые уходили из профессии на короткое время, а потом пропадали навсегда. Я не знаю, как сработает в моем случае, испытывать судьбу желания нет», — написала она в личном Telegram-канале.

Накануне, 31 октября, в Москве состоялась 30-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», ведущей которой была Тодоренко. При общении с журналистами она ответила на вопрос об интимной пластике. Артистка рассказала, что не прибегала к подобным процедурам, но не исключила, что может воспользоваться подобной услугой.

