Сквозные ветра и мороз до -8? Погода в Москве в середине ноября: чего ждать

В ноябре в Москве температура воздуха сохранится на уровне 1–1,5 градуса выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 20 ноября, ждать ли сквозных ветров и морозов до -8 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине ноября

По словам Романа Вильфанда, предварительный прогноз погоды на ноябрь 2025 года говорит о том, что месяц в Москве будет относительном теплым.

«В столичном регионе установится антициклональная циркуляция, которая приведет к повышению атмосферного давления на 10–15 миллиметров ртутного столба. Москвичей ждет „появление солнца“ на фоне ослабления осадков и слабого ветра», — уточнил он.

Согласно прогнозам погоды, основанным на данных метеорологических служб, вторая декада ноября 2025 года в российской столице будет характеризоваться постепенным похолоданием и неустойчивой погодой с осадками, знаменуя переход от поздней осени к предзимью.

Период с 10 по 20 ноября начнется с относительно теплой, но пасмурной и дождливой погоды. В понедельник, 10 ноября, синоптики прогнозируют облачность с осадками в виде дождя. Температура воздуха днем ожидается на уровне +2–4 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до -2 градусов. Атмосферное давление будет около 748 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, умеренный. В последующие дни, примерно до 15–16 ноября, погода останется преимущественно пасмурной с небольшими осадками — сначала в виде дождя, а затем и мокрого снега. Дневные температуры будут постепенно снижаться до 0 градусов, а ночные — до -4 градусов.

Вторая половина периода, с 16 по 20 ноября, принесет с собой более ощутимое похолодание, и осадки окончательно перейдут в снежную фазу. Как свидетельствует статистика, к 20 ноября в Москве устанавливается устойчивая отрицательная температура. Днем температура воздуха будет опускаться до -3 градусов, а ночью обещают морозы до -7 градусов. Погода сохранится пасмурной, с периодическим слабым снегом. Атмосферное давление будет стабильным, в районе 745–747 миллиметров ртутного столба, а ветер останется умеренным, юго-западного направления.

Таким образом, в Москве в середине ноября ожидаются сквозные ветра и морозы до -8 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине ноября

Вторая декада ноября 2025 года в Санкт-Петербурге будет характерной для поздней осени — прохладной, пасмурной и с частыми осадками, которые к концу периода начнут переходить в мокрый снег.

Период с 10 по 20 ноября начнется с относительно стабильных, но уже по-настоящему холодных погодных условий. В понедельник, 10 ноября, температура воздуха днем составит около +3 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Атмосферное давление будет высоким — 762 миллиметра ртутного столба, ветер ожидается южный, умеренный.

Последующие дни, примерно до 14–15 ноября, сохранят аналогичный температурный режим с незначительными колебаниями. Дневные показатели будут в пределах +3 градусов, а ночные — около 0 градусов. Погода будет преимущественно пасмурной, с периодическими осадками в виде дождя и мороси.

Во второй половине периода, с 16 по 20 ноября, в Северную столицу придет более ощутимое похолодание. Дневная температура будет неуклонно снижаться до +1 градуса. Ночные заморозки станут устойчивыми. Столбики термометров будут показывать от 0 градусов в начале этого промежутка до -2 градусов.

