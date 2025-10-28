Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 17:02

Сквозные ветра и мороз до -8? Погода в Москве в середине ноября: чего ждать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В ноябре в Москве температура воздуха сохранится на уровне 1–1,5 градуса выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 20 ноября, ждать ли сквозных ветров и морозов до -8 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине ноября

По словам Романа Вильфанда, предварительный прогноз погоды на ноябрь 2025 года говорит о том, что месяц в Москве будет относительном теплым.

«В столичном регионе установится антициклональная циркуляция, которая приведет к повышению атмосферного давления на 10–15 миллиметров ртутного столба. Москвичей ждет „появление солнца“ на фоне ослабления осадков и слабого ветра», — уточнил он.

Согласно прогнозам погоды, основанным на данных метеорологических служб, вторая декада ноября 2025 года в российской столице будет характеризоваться постепенным похолоданием и неустойчивой погодой с осадками, знаменуя переход от поздней осени к предзимью.

Период с 10 по 20 ноября начнется с относительно теплой, но пасмурной и дождливой погоды. В понедельник, 10 ноября, синоптики прогнозируют облачность с осадками в виде дождя. Температура воздуха днем ожидается на уровне +2–4 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до -2 градусов. Атмосферное давление будет около 748 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, умеренный. В последующие дни, примерно до 15–16 ноября, погода останется преимущественно пасмурной с небольшими осадками — сначала в виде дождя, а затем и мокрого снега. Дневные температуры будут постепенно снижаться до 0 градусов, а ночные — до -4 градусов.

Вторая половина периода, с 16 по 20 ноября, принесет с собой более ощутимое похолодание, и осадки окончательно перейдут в снежную фазу. Как свидетельствует статистика, к 20 ноября в Москве устанавливается устойчивая отрицательная температура. Днем температура воздуха будет опускаться до -3 градусов, а ночью обещают морозы до -7 градусов. Погода сохранится пасмурной, с периодическим слабым снегом. Атмосферное давление будет стабильным, в районе 745–747 миллиметров ртутного столба, а ветер останется умеренным, юго-западного направления.

Таким образом, в Москве в середине ноября ожидаются сквозные ветра и морозы до -8 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине ноября

Вторая декада ноября 2025 года в Санкт-Петербурге будет характерной для поздней осени — прохладной, пасмурной и с частыми осадками, которые к концу периода начнут переходить в мокрый снег.

Период с 10 по 20 ноября начнется с относительно стабильных, но уже по-настоящему холодных погодных условий. В понедельник, 10 ноября, температура воздуха днем составит около +3 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Атмосферное давление будет высоким — 762 миллиметра ртутного столба, ветер ожидается южный, умеренный.

Последующие дни, примерно до 14–15 ноября, сохранят аналогичный температурный режим с незначительными колебаниями. Дневные показатели будут в пределах +3 градусов, а ночные — около 0 градусов. Погода будет преимущественно пасмурной, с периодическими осадками в виде дождя и мороси.

Во второй половине периода, с 16 по 20 ноября, в Северную столицу придет более ощутимое похолодание. Дневная температура будет неуклонно снижаться до +1 градуса. Ночные заморозки станут устойчивыми. Столбики термометров будут показывать от 0 градусов в начале этого промежутка до -2 градусов.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 28 октября: что завтра, обострение заболеваний

Онлайн-энциклопедия Маска Grokipedia: что это такое, отличие от «Википедии»

Рубль укрепится? Курс сегодня, 28 октября, что с долларом, евро и юанем

погода
новости
Москва
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине
На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело
В администрацию Калининграда пришли силовики
ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина
«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции
Роман с Верой Кинчевой, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине
«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова
Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе
Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге
В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением
ВС США ударили по катерам с наркотиками в Тихом океане
Поклонская раскрыла, на чем строится современное украинство
Как выбрать идеальное постельное белье: пять ошибок, которых стоит избегать
В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена
На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой
Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект
Подросток из Крыма предстанет перед судом за содействие терроризму
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.