28 октября 2025 в 10:26

Москвичам пообещали теплый ноябрь

Вильфанд: ноябрь в Москве ожидается теплым и облачным

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ноябрь в Москве ожидается теплым и облачным, заявил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что в первой половине месяца атмосферное давление повысится на 10–15 мм ртутного столба.

Синоптик отметил, что, несмотря на облачность и дожди, в какие-то дни может выглянуть солнце. Температура воздуха ожидается на 1–1,5 градуса выше нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что зима-2025/26 будет холоднее, чем предыдущая. При этом он подчеркнул, что ожидаемая температура будет немногим выше нормы. Синоптик отметил, что ожидаются и снегопады, и ощутимые морозы. Повторения погодных условий прошлой зимы метеорологи не ждут с вероятностью больше 90%.

До этого главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что мороз и снег в последнюю декаду октября в Москве не прогнозируется. Однако в столице, по ее словам, ожидаются практически ежедневные осадки в виде дождя.

Технический эксперт Олег Марков ранее заявил, что менять шины автомобиля на зимние необходимо при первых ночных заморозках, когда температура опускается до нулевых значений. Специалист подчеркивает, что стандартные рекомендации по среднесуточной температуре могут быть опасны на практике.

Россия
Москва
Роман Вильфанд
ноябрь
прогнозы
