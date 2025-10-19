Эксперт раскрыл ошибки россиян при подготовке автомобиля к зиме Эксперт Марков: при нулевой температуре нужно менять шины на зимние

Менять шины автомобиля на зимние необходимо при первых ночных заморозках, когда температура опускается до нулевых значений, заявил технический эксперт Олег Марков в беседе с Lenta.ru. Специалист подчеркивает, что стандартные рекомендации по среднесуточной температуре могут быть опасны на практике.

Если по утрам и вечерам температура опускается до околонулевых значений, рекомендуется произвести шиномонтаж, не ориентируясь на среднесуточную температуру, — заявил Марков.

Он подчеркнул, что минимальная глубина протектора зимних шин должна составлять четыре миллиметра, а изношенные шипы на резине делают ее бесполезной на льду.

Эксперт также предостерег от самостоятельной замены колес. Процесс таит в себе массу сложностей — от неправильного монтажа шин до проблем с колесным крепежом, отметил он. Особое внимание Марков рекомендовал уделить балансировке колес и контролю давления в шинах при похолодании, поскольку от этих факторов зависит безопасность движения и срок службы автомобиля.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что решение о переходе на зимние шины следует принимать не по календарю, а исходя из погодных условий. В Центральной России оптимальным временем для смены шин считается октябрь, а в южных регионах — ноябрь.