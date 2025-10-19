Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 18:02

Эксперт раскрыл ошибки россиян при подготовке автомобиля к зиме

Эксперт Марков: при нулевой температуре нужно менять шины на зимние

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Менять шины автомобиля на зимние необходимо при первых ночных заморозках, когда температура опускается до нулевых значений, заявил технический эксперт Олег Марков в беседе с Lenta.ru. Специалист подчеркивает, что стандартные рекомендации по среднесуточной температуре могут быть опасны на практике.

Если по утрам и вечерам температура опускается до околонулевых значений, рекомендуется произвести шиномонтаж, не ориентируясь на среднесуточную температуру, — заявил Марков.

Он подчеркнул, что минимальная глубина протектора зимних шин должна составлять четыре миллиметра, а изношенные шипы на резине делают ее бесполезной на льду.

Эксперт также предостерег от самостоятельной замены колес. Процесс таит в себе массу сложностей — от неправильного монтажа шин до проблем с колесным крепежом, отметил он. Особое внимание Марков рекомендовал уделить балансировке колес и контролю давления в шинах при похолодании, поскольку от этих факторов зависит безопасность движения и срок службы автомобиля.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что решение о переходе на зимние шины следует принимать не по календарю, а исходя из погодных условий. В Центральной России оптимальным временем для смены шин считается октябрь, а в южных регионах — ноябрь.

шины
машины
ошибки
зима
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Крикоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.