15 октября 2025 в 14:54

В Роскачестве рассказали, в каких регионах пора менять шины на зимние

Роскачество: в Центральной России менять шины на зимние нужно в октябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о переходе на зимние шины следует принимать не по календарю, а исходя из погодных условий, сообщил RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. В Центральной России оптимальным временем для смены шин считается октябрь, а в южных регионах – с ноября.

Эксперты рекомендуют планировать визит в шиномонтаж, когда столбик термометра устойчиво опускается ниже отметки +5 °C. При такой температуре летняя резина начинает «дубеть», теряя эластичность. Это приводит к резкому ухудшению сцепления с дорогой и значительному увеличению тормозного пути даже на сухом асфальте. Особенно опасно это свойство на мокрой дороге, в утренние часы при ночных заморозках, – сказал Поздняков.

Он напомнил, что в период с декабря по февраль использование зимней резины является обязательным требованием законодательства на всей территории страны. Поздняков также подчеркнул, что откладывать замену шин не стоит, так как первый снег или гололед часто становятся неожиданностью для водителей. Плановый визит в шиномонтаж поможет избежать очередей и непредвиденных ситуаций на дороге.

Ранее автоэксперт, редактор тематического портала Вадим Гагарин заявил, что шипованные шины быстрее деградируют. По его словам, жителям крупных городов желательно пользоваться фрикционными покрышками. Шипы на шинах могут вылетать и стираться о твердое покрытие.

