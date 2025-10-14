Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек

Шипованные шины быстрее деградируют, сообщил в беседе с NEWS.ru автоэксперт, редактор портала Auto Mail Вадим Гагарин. По его словам, жителям крупных городов желательно пользоваться фрикционными покрышками. Шипы на шинах могут вылетать и стираться о твердое покрытие.

Жителям крупных городов я рекомендую фрикционные шины, без шипов. Важно помнить, что шипованные шины быстрее деградируют, если использовать их преимущественно на асфальте – разбиваются посадочные крепления шипов, они вылетают, а также постепенно стираются о твердое покрытие, — уточнил эксперт.

Гагарин добавил, что покрышки с выпавшими шипами работают плохо. Эксперт объяснил, что в ответственный момент изношенные «шиповки» могут подвести. С фрикционными шинами все проще. Эксперт пояснил, что в этом случае достаточно следить за остаточной высотой протектора.

Ранее стало известно, что цены на зимние шины в России взлетели на треть и продолжат расти. В Национальном агентстве промышленной информации сообщили, что в сентябре 2025 года средний комплект для легковых авто стоил 27 700 рублей.