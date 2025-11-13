Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу

Автоэксперт Родионов: лучше не использовать машину на летней резине в снег

Если выпал снег, а владелец не успел переобуть машину, лучше не использовать транспортное средство, рассказал «Авто Mail» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Никита Родионов. По его словам, эксплуатация летней резины в таком случае может стать причиной ДТП.

Если внезапно выпал снег, а владелец не успел «переобуть» авто, то лучше не использовать машину вовсе. По статистике, первая волна ДТП с наступлением морозов почти всегда связана именно с летней резиной. Водители в этот период переоценивают возможности своей машины и электронных ассистентов, — рассказал Родионов.

Автоэксперт посоветовал в этот период рассмотреть альтернативы — поездки на такси, каршеринге или общественном транспорте. По его словам, несколько дней ограничений не сравнимы с затратами на ремонт после ДТП.

Ранее автоэксперт Евгений Балабас рассказал, что компактный воздуходув может стать альтернативой щетки от снега. Он отметил, что гаджет стал более полезным после внедрения бесщеточных двигателей.

