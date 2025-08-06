Легковушка разлетелась на части после ДТП в Самаре и попала на видео

Легковушка разлетелась на части после ДТП в Самаре и попала на видео

Последствия автомобильной аварии с участием автобуса, в результате которой легковушку буквально разорвало на части, засняли на видео, которым поделился Telegram-канал «Самара ДТП». По версии сотрудники Госавтоинспекции, авария случилась по вине водителя иномарки, который не рассчитал скорость и совершил лобовое столкновение с автобусом.

По предварительной версии Госавтоинспекции, причиной аварии стало несоблюдение водителем импортного автомобиля безопасной скорости, что привело к столкновению с пассажирским автобусом, перевозившим порядка 40 человек, — говорится в сообщении.

Ранее на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. По известным данным, автомобиль Kia Optima столкнулся с грузовиком Shacman, в результате чего погибли три человека. Согласно предварительной информации, 27-летний водитель фуры в момент аварии менял колесо, выставив аварийный знак, но это не предотвратило столкновение с легковушкой.

Кроме того, на федеральной трассе «Дон» автобус, следовавший из Луганска в столицу, столкнулся с конструкцией пункта взимания платы. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили более 30 пассажиров, включая четверых детей.