Столкновение легковушки с грузовиком привело к гибели троих человек

Столкновение легковушки с грузовиком привело к гибели троих человек Три человека погибли в результате ДТП на трассе «Нарва» в Ленинградской области

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Kia Optima с грузовиком Shacman в Ленинградской области, пишет «МК в Ленобласти». Серьезное ДТП произошло на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе.

По предварительным данным, в момент аварии 27-летний водитель грузовика менял колесо с правой стороны машины. Мужчина выставил знак аварийной остановки, однако в него все равно врезался неустановленный водитель на иномарке.

В результате столкновения три пассажира автомобиля Kia Optima погибли на месте. Еще двоих — водителя и четвертого пассажира — госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает личности погибших и пострадавших, а также выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее два человека погибли и еще шесть пострадали при столкновении двух машин в Удмуртии. ДТП произошло на дороге Можга — Бемыж возле села Поршур. Причины аварии устанавливаются.