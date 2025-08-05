Автобус с пассажирами протаранил пункт оплаты на трассе М-4 «Дон» Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон» под Тулой

Более 30 человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на 228-м километре федеральной трассы М-4 «Дон», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тульской области. Предварительно, автобус, следовавший по маршруту Луганск — Москва, врезался в опору пункта взимания платы.

В автобусе находилось 48 пассажиров. Предварительно, пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет, — подчеркнули в ведомстве.

Предполагается, что причиной аварии стал сильный туман. Правоохранители продолжают расследование инцидента, принимают меры для устранения последствий аварии и организации оперативной помощи пострадавшим.

Ранее в Белгородской области семилетняя девочка, управляя автомобилем «Лада-Веста», сбила 45-летнего мужчину. По данным полиции, машина двигалась задним ходом. После наезда на пешехода авто врезалось в скамейку и два припаркованных автомобиля.

До этого туристический автобус столкнулся с грузовым железнодорожным составом на регулируемом переезде станции Инема в Ленинградской области. Следователи установили, что водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед движущимся поездом.