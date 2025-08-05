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05 августа 2025 в 06:56

Семилетняя девочка за рулем автомобиля сбила мужчину под Белгородом

МВД: семилетняя девочка на машине сбила мужчину в Старом Осколе под Белгородом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области произошло необычное дорожно-транспортное происшествие — семилетняя девочка, управляя автомобилем «Лада Веста», сбила 45-летнего мужчину. Инцидент случился 4 августа около 18:30 во дворе дома в микрорайоне Олимпийский города Старый Оскол, сообщает УМВД России по региону.

По данным полиции, машина двигалась задним ходом. После наезда на пешехода авто врезалось в скамейку и два припаркованных автомобиля. Пострадавший с травмами госпитализирован. На момент происшествия на пассажирском сидении находился отец девочки. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что автомобилем «Лада Веста» управляла семилетняя девочка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении отца ребенка рассматривается вопрос о привлечении к ответственности. Его могут оштрафовать за передачу управления лицу, не имеющему прав.

Ранее сообщалось, что женщина за рулем Mazda Demio, не имеющая водительских прав, устроила смертельное ДТП в Новосибирской области. Авария произошла на 57-м километре трассы К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар, когда водитель потеряла управление. Иномарка съехала в кювет, перевернулась и врезалась в столб. В машине, помимо водителя, находились еще два человека — женщина и мужчина. Пассажирка погибла на месте.

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Белгородская область
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