Водитель без прав устроила смертельное ДТП под Новосибирском

Водитель без прав устроила смертельное ДТП под Новосибирском

Женщина за рулем Mazda Demio, не имеющая водительских прав, устроила смертельное ДТП в Новосибирской области, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на Госавтоинспекцию. Авария произошла на 57-м километре трассы К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар, когда водитель потеряла управление.

Иномарка съехала в кювет, перевернулась и врезалась в столб. В машине, помимо водителя, находились еще два человека — женщина и мужчина. Пассажирка погибла на месте.

Водителя и еще одного пассажира госпитализировали в больницу с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Куйбышевском районе Новосибирской области 62-летняя пассажирка кроссовера Kia Sportage чудом выжила после ДТП с опрокидыванием. 67-летний водитель иномарки погиб от полученных травм.