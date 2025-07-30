Пенсионерка чудом выжила, перевернувшись в иномарке под Новосибирском

Пенсионерка чудом выжила, перевернувшись в иномарке под Новосибирском

В Куйбышевском районе Новосибирской области 62-летняя пассажирка кроссовера Kia Sportage чудом выжила после ДТП с опрокидыванием, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на ГИБДД. 67-летний водитель иномарки погиб от полученных травм.

По предварительным данным, машина направлялась из населенного пункта Северное в город Куйбышево. На 14-м километре трассы К-04 водитель потерял управление и съехал в кювет. В результате этого перевернулось авто.

Пассажирку доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Водитель Hyundai не уступила дорогу КамАЗу и спровоцировала ДТП в Кстовском районе Нижегородской области. Иномарка столкнулась с грузовиком и перевернулась на крышу.