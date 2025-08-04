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04 августа 2025 в 12:11

Следствие раскрыло причину смертельного ДТП в Ленобласти

СК: выезд автобуса на запрещающий сигнал привел к ДТП с поездом в Ленобласти

Фото: РИА Новости

Предварительной причиной столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области является выезд последнего на железнодорожные пути на запрещающий сигнал, сообщили в Telegram-канале пресс-службы западного межрегионального следственного управления на транспорте. Инцидент произошел 4 августа на перегоне Олонец — Лодейное Поле вблизи станции Инема.

Следствием установлено, что водитель пассажирского автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед движущимся грузовым поездом, — сказано в сообщении.

По данным МВД, в результате ДТП погиб один человек, еще не менее 12 получили травмы. Автобус перевозил туристов, направлявшихся в монастырь Александра Свирского. В связи с происшествием следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Расследование аварии продолжается, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила о сходе с рельсов восьми вагонов товарного поезда в Челябинске. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал, а движение других поездов на участке не было нарушено.

До этого около 50 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Германии, еще около 25 получили тяжелые травмы. Авария произошла вечером 27 июля недалеко от города Ридлинген, в поезде находились примерно 100 человек.

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