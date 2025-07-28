Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 09:09

Три человека погибли и десятки пострадали в аварии с поездом в Германии

Около 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Германии

Фото: AP/TASS

Около 50 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Германии, еще около 25 получили тяжелые травмы, пишет газета Bild. Авария произошла вечером 27 июля недалеко от города Ридлинген, в поезде находились примерно 100 человек.

Отмечается, что двое из трех погибших были сотрудниками железнодорожной компании Deutsche Bahn, среди них — машинист поезда. Причиной происшествия, вероятно, стал оползень.

Предположительно, из-за проливных дождей, которые наблюдались в районе происшествия, одна из канализационных шахт оказалась переполненной. Вода вызвала сход почвы с уклона к рельсовой колее, — говорится в пресс-релизе полиции.

Ранее сообщалось, что при аварии часть вагонов опрокинулась на бок, а один из них серьезно поврежден — у него разрушена крыша. Несколько вагонов полностью сошли с путей и остановились на лесистой насыпи.

В июне следователи приступили к проверке в связи со сходом 11 вагонов поезда в Курганской области. Следственный отдел выясняет, соблюдали ли сотрудники железной дороги правила безопасности движения.

Германия
аварии
поезда
пострадавшие
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе назвали истинную цель Зеленского в конфликте с Россией
Массовый сбой в работе интернета произошел на Урале
В России могут ускорить процедуру банкротства компаний
Британия, Норвегия и Украина могут получить доступ к секретной сети ЕС
В России намерены продавать долги за ЖКУ коллекторам
Психолог объяснила, опасны ли на самом деле лабубу для детей
Настоятель Шаолиньского монастыря лишился сана из-за связей с женщинами
Медведев указал на антироссийский характер сделки США и ЕС
В Роскосмосе раскрыли стоимость частных спутников
«Размазал Европу»: Медведев о политике Трампа
«Не раньше»: в США назвали возможные сроки окончания украинского конфликта
Схрон с западными боеприпасами обнаружили в полуразрушенном доме в ЛНР
Четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке
В российском регионе задержаны трое готовивших теракт по заданию Киева
Лисовец перечислил основные табу офисной моды летом
Мать писателя-иноагента оказалась одной из богатейших пенсионерок России
В Берлине испугались будущего без американских солдат под боком
В Госдуме сделали неожиданное заявление о третьей мировой войне
Названо число разрушенных взрывом газа квартир в Саратове
Свыше тысячи пассажиров застряли в аэропортах Сибири
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.