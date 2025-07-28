Три человека погибли и десятки пострадали в аварии с поездом в Германии

Три человека погибли и десятки пострадали в аварии с поездом в Германии Около 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Германии

Около 50 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Германии, еще около 25 получили тяжелые травмы, пишет газета Bild. Авария произошла вечером 27 июля недалеко от города Ридлинген, в поезде находились примерно 100 человек.

Отмечается, что двое из трех погибших были сотрудниками железнодорожной компании Deutsche Bahn, среди них — машинист поезда. Причиной происшествия, вероятно, стал оползень.

Предположительно, из-за проливных дождей, которые наблюдались в районе происшествия, одна из канализационных шахт оказалась переполненной. Вода вызвала сход почвы с уклона к рельсовой колее, — говорится в пресс-релизе полиции.

Ранее сообщалось, что при аварии часть вагонов опрокинулась на бок, а один из них серьезно поврежден — у него разрушена крыша. Несколько вагонов полностью сошли с путей и остановились на лесистой насыпи.

В июне следователи приступили к проверке в связи со сходом 11 вагонов поезда в Курганской области. Следственный отдел выясняет, соблюдали ли сотрудники железной дороги правила безопасности движения.