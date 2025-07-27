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27 июля 2025 в 22:28

Пассажирский поезд сошел с рельсов в ФРГ

Bild: пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На юго-западе Германии близ города Биберах (Баден-Вюртемберг) пассажирский поезд сошел с рельсов. По предварительным данным, несколько человек получили травмы, сообщает Bild со ссылкой на полицию Штутгарта.

Согласно известной информации, часть вагонов опрокинулась на бок, а один из них серьезно поврежден — у него разрушена крыша. Несколько вагонов полностью сошли с путей и остановились на лесистой насыпи. Спасатели обследуют состав, а на место ЧП прибыли полиция и экстренные службы.

В диспетчерской службе Ройтлингена (земля Баден-Вюртемберг) сообщили о так называемом массовом инциденте. То есть ожидается, что медицинская помощь потребуется большому количеству пострадавших, — отмечает Bild.

Обстоятельства происшествия выясняются. Авария привела к значительным разрушениям. Власти пока не сообщают о возможных причинах крушения.

Ранее сообщалось, что крупная утечка расплавленной серы произошла в штате Иллинойс (США) после схода с рельсов грузового поезда компании Norfolk Southern. Инцидент случился около города Браунс. В результате происшествия двое сотрудников получили травмы, не угрожающие жизни, и были госпитализированы. Власти заверили, что угрозы для местных жителей нет.

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Германия
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