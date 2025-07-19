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19 июля 2025 в 23:13

Поезд с химикатами сошел с рельсов на территории США

Утечка серы произошла в американском Иллинойсе при сходе поезда с рельсов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Крупная утечка расплавленной серы произошла в штате Иллинойс (США) после схода с рельсов грузового поезда компании Norfolk Southern. Инцидент случился около города Браунс, пишет американское издание Newsweek.

Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19:00 18 июля (03:00 19 июля по московскому времени). По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу, — говорится в заявлении Norfolk Southern.

В результате происшествия двое сотрудников получили травмы, не угрожающие жизни, и были госпитализированы. Власти заверили, что угрозы для местных жителей нет.

Однако мэр Маунт-Кармела Джо Джадж охарактеризовал утечку как «значительную» и сообщил о перекрытии дорог и воздушного пространства в районе аварии. Причины инцидента устанавливаются. На месте работают экстренные службы разных уровней.

Ранее в Польше железнодорожный диспетчер по ошибке направил два поезда навстречу друг другу на одном пути. Катастрофы удалось избежать, составы остановились в километре друг от друга. В результате происшествия нарушилось движение поездов на участке между Краковом и Варшавой.

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