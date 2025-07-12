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12 июля 2025 в 17:16

Европейский диспетчер направил поезда навстречу друг другу

В Польше диспетчер по ошибке направил два поезда навстречу друг другу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Польше железнодорожный диспетчер по ошибке направил два поезда навстречу друг другу на одном пути, сообщает польское издание RMF24. По его данным, катастрофы удалось избежать, составы остановились в километре друг от друга.

Ошибка диспетчера привела сегодня к возникновению опасной ситуации на польских железных дорогах. Два поезда были направлены на один и тот же путь, — говорится в материале.

Все произошло в районе станции Рациборовице, недалеко от Кракова. На этом участке железнодорожники уже некоторое время работают на однопутной линии, соответствующее изменение отражено в расписании. В результате происшествия нарушилось движение поездов на участке между Краковом и Варшавой. Железнодорожная комиссия, созданная по данному инциденту, выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на железной дороге в Амурской области столкнулись два поезда. Один из локомотивов сошел с рельсов. Инцидент произошел в Тындинском районе. Поезда столкнулись при выполнении маневровых работ на пути необщего пользования АО «Байкало-Амурская горнорудная корпорация».

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