Автоэксперт рассказал, чем почистить машину от снега вместо щетки

Компактный воздуходув может стать альтернативой щетки от снега, рассказал Общественной Службе Новостей автоэксперт Евгений Балабас. Он отметил, что гаджет стал более полезным после внедрения бесщеточных двигателей.

Можно выйти с утра к заснеженному автомобилю и с помощью такого устройства реально его продуть. Как минимум стекла и область дворников будут действительно чистыми. Обычные 12-вольтовые воздуходувки с коллекторными моторами просто бесполезны, — рассказал Балабас.

Автоэксперт отметил, что такое приспособление поможет справиться как с толстым слоем снега, так и с тонкой коркой. По его словам, удобство также заключается в том, что на воздуховоде не останется снега, который будет таять в салоне.

