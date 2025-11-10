Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 17:34

Автоэксперт рассказал, чем почистить машину от снега вместо щетки

Автоэксперт Балабас: компактный воздуходув заменит щетку от снега

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Компактный воздуходув может стать альтернативой щетки от снега, рассказал Общественной Службе Новостей автоэксперт Евгений Балабас. Он отметил, что гаджет стал более полезным после внедрения бесщеточных двигателей.

Можно выйти с утра к заснеженному автомобилю и с помощью такого устройства реально его продуть. Как минимум стекла и область дворников будут действительно чистыми. Обычные 12-вольтовые воздуходувки с коллекторными моторами просто бесполезны, — рассказал Балабас.

Автоэксперт отметил, что такое приспособление поможет справиться как с толстым слоем снега, так и с тонкой коркой. По его словам, удобство также заключается в том, что на воздуховоде не останется снега, который будет таять в салоне.

Ранее автомобильный эксперт Петр Баканов рассказал, что шипованные покрышки, у которых выпала значительная часть металлических элементов, необходимо менять. По его словам, ее нужно снимать, даже если остаточная глубина протектора еще большая.

автомобили
снег
гаджеты
автоэксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Боярский высказался о вероятном отключения Рунета от мировой сети
«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов
Названо количество погибших при взрыве в столице Индии
Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет
«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего
Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году
Министры финансов ЕС отложили решение по активам России
Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России
Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки
В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом упавшего пенсионера
Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер
Восемь человек погибли, 11 ранены при взрыве машины в Старом Дели
«Вербуют через наркокартели»: раскрыта тайна колумбийских наемников ВСУ
Ученые назвали вирус опаснее COVID-19
Тарасова раскрыла, зачем российских фигуристов внесли в базу «Миротворца»
Стало известно, на сколько в РФ участились смертельные ДТП с участием детей
Автоэксперт рассказал, чем почистить машину от снега вместо щетки
Директор магазина зарезал подчиненную во время застолья
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.