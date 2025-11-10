Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами

Шипованные покрышки, у которых выпала значительная часть металлических элементов, необходимо менять, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, ее нужно снимать, даже если остаточная глубина протектора еще большая.

Многие водители считают, что такую шину можно эксплуатировать и дальше. Это опасное заблуждение. Шипованная шина — это не просто покрышка, в которую натыкали резиновые «гвозди». Там каждый компонент рассчитан на работу в паре с другими. У шипованных шин изначально более жесткий состав резиновой смеси и иной рисунок протектора, чем у нешипованных покрышек, — объяснил Баканов.

Эксперт отметил, что если шипы теряются, то покрышка уже не может эффективно цепляться за снег и лед. И после выпадения шипов покрышка не становится «липучкой».

Она превращается просто в плохую шину, которую нужно менять, — добавил эксперт.

Ранее инструктор по внедорожному вождению Григорий Алешин рассказал, что, выбирая зимнюю резину, обязательно нужно учитывать условия, в которых будет ездить автомобиль. Например, в Москве, где дороги регулярно чистят и обрабатывают реагентами, можно спокойно покупать шины без шипов — брать так называемую липучку.