Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины

Россияне отдают предпочтение китайским шинам из-за желания сэкономить, рассказал НСН вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. По его словам, так автомобилисты могут сэкономить около 30% стоимости.

У нас на рынке доля отечественных покрышек невелика. Я абсолютно уверен в том, что объемы, производимые у нас, не покроют рынок. Если бы наши заводы производили такое количество резины, которое необходимо, вряд ли бы кто-то сходил с ума и завозил покрышки из-за границы, — рассказал Казаченко.

Автоэксперт отметил, что российские аналоги также могут уступать по качеству китайским шинам. По его словам, в ближайшее время никакие новые пошлины вводиться не будут.

