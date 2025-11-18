Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины

Автоэксперт Казаченко: россияне выбирают китайские шины ради экономии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне отдают предпочтение китайским шинам из-за желания сэкономить, рассказал НСН вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. По его словам, так автомобилисты могут сэкономить около 30% стоимости.

У нас на рынке доля отечественных покрышек невелика. Я абсолютно уверен в том, что объемы, производимые у нас, не покроют рынок. Если бы наши заводы производили такое количество резины, которое необходимо, вряд ли бы кто-то сходил с ума и завозил покрышки из-за границы, — рассказал Казаченко.

Автоэксперт отметил, что российские аналоги также могут уступать по качеству китайским шинам. По его словам, в ближайшее время никакие новые пошлины вводиться не будут.

Ранее автоэксперт Виктор Мартыненко рассказал, что автомобилистам не следует покупать подержанные зимние шины, поскольку это большой риск. При выборе резины важно учитывать то, по какой местности будет передвигаться автовладелец.

