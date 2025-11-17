Автоэксперт дал советы, как выбрать зимнюю резину для машины

Автомобилистам не следует покупать подержанные зимние шины, поскольку это большой риск, заявил «Радио 1» автоэксперт Виктор Мартыненко. При выборе резины важно учитывать то, по какой местности будет передвигаться автовладелец.

Выбор типа зимней резины зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль эксплуатируется в мегаполисе и вы не выезжаете за пределы города, то можно смело использовать так называемую липучку. Альтернатива — шипованная резина. Она нужна не всем, но в некоторых ситуациях незаменима, — пояснил Мартыненко.

Он подчеркнул, что зимняя резина имеет ограниченный срок службы, независимо от глубины протектора. Как правило, кататься на одних и тех же шинах можно не более трех лет, однако, по мнению эксперта, безопаснее и правильнее менять их раз в два года.

Ранее автоэксперт Никита Родионов призвал не использовать машину на летней резине в снег. По его словам, эксплуатация автомобиля в таком случае может стать причиной ДТП.