22 декабря 2025 в 13:52

Москвичей призвали соблюдать осторожность на дорогах в связи с гололедицей

ЦОДД: в Москве водителям нужно соблюдать скоростной режим в связи с гололедицей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве водителям следует соблюдать дистанцию и скоростной режим в связи с гололедицей, пишет «Москва 24» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Автомобилистов также призвали проявлять особую внимательность на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

По прогнозу синоптиков, 22 декабря 2025 года в Москве ожидаются мокрый снег, сильный ветер и к вечеру понижение температуры. Возможно образование гололедицы, — предупредили в ЦОДД.

Участникам дорожного движения рекомендуется отказаться от резких маневров и не отвлекаться на гаджеты во время движения. По возможности лучше отложить поездки на автомобиле и пересесть на городской транспорт.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москву вернутся морозы после 22 декабря. Он отметил, что температура опустится до −10 градусов.

Москва
гололедица
автомобилисты
водители
