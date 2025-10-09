Стало известно, насколько сильно подорожала зимняя резина

Цены на зимние шины в России взлетели на треть и продолжат расти, следует из анализа Национального агентства промышленной информации. По данным источника, в сентябре 2025 года средний комплект для легковых авто стоил 27 700 рублей, что на 30% больше, чем два года назад.

Комплект резины для грузовиков подорожал с 32 000 до 37 800 рублей. Продавцы отмечают, что российские шины выросли в цене на 25%, в то время как иностранные бренды — на 30%.

Рост стоимости объясняется снижением урожая натурального каучука в Юго-Восточной Азии и подорожанием синтетического сырья. Цены на каучук увеличились на 35% из-за дождей.

Ранее в пресс-службе российского Минтранса заявили, что летние шины стоит менять на зимние при среднесуточной температуре воздуха плюс 5–7 градусов и постоянных заморозках. Там подчеркнули, что зимнюю резину на автомобиле нужно обязательно установить до 1 декабря.

Уточняется, что на зимней шине должны быть маркировки «M+S», «M&S» или «M S». При этом допускается использование как шипованной, так и нешипованной резины.