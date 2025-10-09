В Минтрансе назвали условия, при которых стоит менять летние шины на зимние

Летние шины стоит менять на зимние при среднесуточной температуре воздуха плюс 5–7 градусов и постоянных заморозках, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ в своем Telegram-канале. Там подчеркнули, что зимнюю резину на автомобиле нужно обязательно установить до 1 декабря.

Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает плюс 5–7 градусов и случаются постоянные заморозки, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на зимней шине должны быть маркировки «M+S», «M&S» или «M S». При этом допускается использование как шипованной, так и нешипованной резины.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что, хотя в южных регионах допустимо использование всесезонных шин, в большинстве случаев без зимней резины не обойтись. Он подчеркнул, что сцепление с дорогой ухудшается даже у достаточно новых шин.

До этого Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) сообщило, что средняя стоимость новых зимних шин в России увеличилась на 13,3%. Речь идет о брендах, которые не относятся к премиальным. Так, зимние шины для легковых автомобилей подорожали с 8,7 тысячи рублей в июне прошлого года до 9,8 тысячи рублей в июне 2025 года.