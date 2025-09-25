Автоэксперт объяснил, когда правильнее переходить на зимнюю резину Автоэксперт Хайцеэр: менять резину нужно при температуре ниже пяти градусов

При устойчивой температуре ниже пяти градусов тепла в дневное время и ночных заморозках следует поменять летние шины на зимние, заявил «Москве 24» автоэксперт Ян Хайцеэр. Он призвал подготавливать машину к зиме уже осенью, в том числе посетить станцию технического обслуживания.

Важно проверить все системы, поскольку поломка в холодное время года особенно неприятна. Особое внимание следует уделить состоянию зимней резины: замена обязательна при износе протектора до недопустимых значений. Его высота должна составлять не меньше четырех миллиметров, — отметил Хайцеэр.

Он добавил, что, хотя в южных регионах допустимо использование всесезонных шин, в большинстве случаев без зимней резины не обойтись. Он подчеркнул, что сцепление с дорогой ухудшается даже у достаточно новых шин.

