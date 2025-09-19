Автоэксперт назвал скрытый фактор, приводящий к взрыву машин

Неисправности в топливной системе могут вызвать возгорание и даже взрыв машины, заявил «Ридусу» автомобильный эксперт Дмитрий Попов. Он напомнил, что бензин не менее опасен, чем газ.

Автомобиль может неожиданно взорваться, когда есть трещины в топливной аппаратуре. Известны случаи, когда бензин под давлением вылетал на раскаленный выпускной коллектор, после чего автомобиль воспламенялся и взрывался, — предупредил Попов.

К таким печальным последствиям также могут привести нарушения прокладок. Эксперт добавил, что люди, считающие машины с газовым оборудованием самыми опасными, заблуждаются.

Автоэксперт Станислав Чекмарев ранее заявил, что кожаные части автосалона следует обрабатывать кремом с питательными компонентами. Для защиты пластиковых элементов от солнца и пыли можно использовать матовый полироль с ультрафиолетовыми фильтрами.