Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 16:47

Автоэксперт назвал скрытый фактор, приводящий к взрыву машин

Автоэксперт Попов: трещина в топливной аппаратуре чревата взрывом машины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неисправности в топливной системе могут вызвать возгорание и даже взрыв машины, заявил «Ридусу» автомобильный эксперт Дмитрий Попов. Он напомнил, что бензин не менее опасен, чем газ.

Автомобиль может неожиданно взорваться, когда есть трещины в топливной аппаратуре. Известны случаи, когда бензин под давлением вылетал на раскаленный выпускной коллектор, после чего автомобиль воспламенялся и взрывался, — предупредил Попов.

К таким печальным последствиям также могут привести нарушения прокладок. Эксперт добавил, что люди, считающие машины с газовым оборудованием самыми опасными, заблуждаются.

Автоэксперт Станислав Чекмарев ранее заявил, что кожаные части автосалона следует обрабатывать кремом с питательными компонентами. Для защиты пластиковых элементов от солнца и пыли можно использовать матовый полироль с ультрафиолетовыми фильтрами.

машины
взрывы
автоэксперты
автомобилисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
В ООН обратили внимание на неуклюжие оскорбления от Бербок
Заявление Зеленского привело в ярость французского политика
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.