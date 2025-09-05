Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 06:00

Водителям дали советы по уходу за салоном автомобиля

Автоэксперт Чекмарев: кожаные части автосалона следует обрабатывать кремом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кожаные части автосалона следует обрабатывать кремом с питательными компонентами, заявил NEWS.ru эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс» Станислав Чекмарев. Он подчеркнул, что для защиты пластиковых элементов от солнца и пыли можно использовать матовые полироли с ультрафиолетовыми фильтрами. Так, по его словам, можно продлить срок службы салона машины.

Один раз в неделю рекомендуется протирать поверхности салона автомобиля влажной тряпкой или салфеткой, благодаря чему под солнцем в материалы будет въедаться меньше пыли и грязи. Не менее важно использовать защитные составы. Для пластика подойдут матовые полироли с ультрафиолетовыми фильтрами, которые предотвращают появление трещин и выгорание панелей. Кожу нужно обрабатывать кремами с питательными компонентами, которые сохраняют ее мягкой и предотвращают появление разрывов. Тканевую обивку защитят пропитки, отталкивающие пыль и влагу. Обрабатывать рекомендуется не реже одного раза в месяц, — рассказал Чекмарев.

Автоэксперт отметил, что особое внимание нужно уделять проветриванию салона машины. По его словам, перед началом движения стоит на 30–60 секунд открыть двери, что позволит снизить температуру в салоне и уменьшить тепловую нагрузку на материалы. Также он добавил, что важно проводить профилактику кондиционера.

Кроме того, важно следить за кондиционером и системой охлаждения: грязные фильтры или низкий уровень жидкости ухудшают микроклимат, что вредит и пластику, и коже. Проверьте их после окончания осенне-летнего сезона: так интерьер дольше останется свежим, а ремонт не понадобится годами, — заключил Чекмарев

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что перегрева автомобиля в жаркую погоду можно избежать, заранее проверив систему охлаждения и другие ключевые узлы машины. По его словам, эксплуатация транспортного средства в летний период требует повышенного внимания к его техническому состоянию.

автомобили
машины
советы
водители
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
