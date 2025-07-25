Водителям рассказали, как следить за автомобилем в 30-градусную жару Автоэксперт Хайцеэр: перед жарой нужно проверить систему охлаждения машины

Перегрева автомобиля в жаркую погоду можно избежать, заранее проверив систему охлаждения и другие ключевые узлы машины, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр. По его словам, эксплуатация транспортного средства в летний период требует повышенного внимания к его техническому состоянию.

Что делать, чтобы автомобиль не перегрелся в жару? Необходимо провести технический осмотр системы охлаждения, проверить целостность патрубков, радиатор, чтобы он не был забит. И, конечно, проверить заранее работу кондиционера. Уровень охлаждающей жидкости должен быть в норме. К жаре нужно быть готовым, как, впрочем, и к эксплуатации автомобиля в определенный сезон, такой, как лето, — пояснил Хайцеэр.

Он подчеркнул, что также важно убедиться в исправности вентилятора автомобиля. По его словам, в российских условиях экстремальная жара, например, в 60 градусов, встречается редко, поэтому стандартной подготовки достаточно.

У каждого перегрева авто есть причина. Вентилятор тоже должен быть в рабочем состоянии, это тоже очень важный момент. Если с автомобилем все в порядке, то никакая жара ему не страшна. У нас, конечно, нет экстремальной жары, у нас 60 градусов не наблюдается, — резюмировал Хайцеэр.

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