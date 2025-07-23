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23 июля 2025 в 15:17

Автомобилистам раскрыли, что обязательно нужно сделать летом ради экономии

Автоэксперт Анучин: летом стоит приобрести зимние шины, чтобы сэкономить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летом стоит озаботиться покупкой зимних шин, посоветовал в разговоре с NEWS.ru владелец детейлинг-студии Владимир Анучин. По его словам, приобретая их не в сезон, можно значительно сэкономить. Самое выгодное время для этого — июль и август, уже осенью цены на шины станут заметно дорожать, а в октябре приблизятся к пиковым значениям.

Как ни странно звучит, но именно в летнее время следует озаботиться зимними шинами. Покупать резину для зимы надо в июле–августе. К началу осени по традиции они начнут дорожать. А в октябре цены обычно только приближаются к пику, — сказал Анучин.

Он добавил, что, согласно результатам опросов, 90-95% автомобилистов приобретают шины в конце осени, когда до первого гололеда остается совсем немного времени.

Ранее стало известно, что средняя стоимость новых зимних шин в России увеличилась на 13,3%. По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), речь идет о брендах, которые не относятся к премиальным. Так, зимние шины для легковых автомобилей подорожали с 8,7 тысячи рублей в июне 2024 года до 9,8 тысячи рублей в июне 2025-го. Вместе с этим средняя цена летней резины в России за последний год выросла на 2,6%. Она поднялась с 9,8 тысячи до 10,1 тысячи рублей.

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Максим Ширяев
М. Ширяев
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