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11 июля 2025 в 14:35

В России резко подорожала зимняя резина

НАПИ: цены на зимние шины в России выросли на 13%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Средняя стоимость новых зимних шин в России увеличилась на 13,3%, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Речь идет о брендах, которые не относятся к премиальным. Так, зимние шины для легковых автомобилей подорожали с 8,7 тысячи рублей в июне прошлого года до 9,8 тысячи рублей в июне 2025 года.

Уточняется, что вместе с этим средняя цена летней резины в России за последний год выросла только на 2,6%. Она поднялась с 9,8 тысячи до 10,1 тысячи рублей. Наибольшая стоимость летних шин наблюдалась в сентябре прошлого года и феврале 2025 года.

Ранее директор станции технического обслуживания Владимир Марков рассказал, что в знойные летние дни не нужно перекачивать шины автомобиля. Он также посоветовал не заполнять бензобак машины до самого конца, поскольку это может повысить давление в топливной магистрали.

До этого появилась информация, что правительство России одобрило законопроект о значительном повышении государственных пошлин за услуги ГАИ. Изменения затронут выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей, а также введут новые сборы.

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