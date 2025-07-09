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09 июля 2025 в 17:12

Автомобилистам дали советы, как избежать проблем с машиной в летнее пекло

Директор СТО Марков посоветовал не перекачивать шины автомобиля в жару

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В знойные летние дни не нужно перекачивать шины автомобиля, заявил KP.RU директор станции технического обслуживания Владимир Марков. Он также посоветовал не заполнять бензобак машины до самого конца — это может повысить давление в топливной магистрали.

Лучше снизить давление в покрышках на 0,1–0,2 атмосферы от нормы. Так меньше риск, что колесо «разнесет» от пекла и появится грыжа (а то ведь и взорваться может), — предупредил Марков.

Эксперт посоветовал в жаркую погоду дать двигателю поработать около двух минут, после чего начинать движение — это поможет избежать перегрева. Наконец Марков призвал не оставлять прозрачные бутылки с водой в салоне авто под прямыми солнечными лучами. В наихудшем сценарии это чревато пожаром.

Автоэксперт Петр Шкуматов ранее заявил, что водителям не следует садиться за руль в тапках без задника, шлепанцах или туфлях на высоких шпильках. Использование подобной обуви существенно повышает риск возникновения ЧП на дороге.

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