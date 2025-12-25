Лихачев расшифровал сигналы США для Росатома Лихачев: Росатом получил сигнал о готовности США к партнерству по электроэнергии

Росатом получает сигналы от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других международных организаций о готовности Вашингтона сотрудничать с Москвой в энергетической сфере, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, которые передает ТАСС, речь идет об опосредованных контактах.

Напрямую Росатом в переговоры с американцами не вовлечен, но опосредованно, в том числе и через международное агентство МАГАТЭ, через наших зарубежных партнеров мы получаем сигналы о готовности выстроить такое сотрудничество, — подчеркнул Лихачев.

Глава корпорации уточнил, что компания готова к партнерству по направлению энергии с Запорожской АЭС потребителям в рамках коммерческой деятельности. Речь идет в том числе о центрах обработки данных, майнинговых фермах и перерабатывающих предприятиях, добавил руководитель Росатома.

Ранее в госкорпорации отчитались об изготовлении первой партии топлива для новейшего атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Закладка и строительство головного судна состоялись 24 ноября 2020 года. Предельная стоимость строительства ледокола составила 127,5 млрд рублей.