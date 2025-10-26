Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 17:10

Вильфанд спрогнозировал, какой будет предстоящая в России зима

Вильфанд: предстоящая в России зима будет холоднее предыдущей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зима-2025/26 будет холоднее, чем предыдущая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом он подчеркнул, что ожидаемая температура будет немногим выше нормы, передает «Российская газета».

Если сравнивать с нормой, то ожидается температура чуть-чуть выше нормы. Я говорю о средней температуре за весь период. <…> Если сравнивать зиму в центре европейской России с прошлогодним зимним периодом 2024-2025 годов, то нынешняя зима прогнозируется заметно более холодной. То есть все-таки зима будет. А в прошлом сезоне практически ее и не было, — рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что ожидаются и снегопады, и ощутимые морозы. Повторения погодных условий прошлой зимы метеорологи не ждут с вероятностью больше 90%. Он подчеркнул, что будут морозы до -20 градусов, а также частые оттепели.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что мороз и снег в последнюю декаду октября в Москве не прогнозируется. Однако в столице, по ее словам, ожидаются практически ежедневные осадки в виде дождя. Наиболее интенсивными они будут в конце текущей недели, сообщила синоптик.

Россия
прогнозы
метеорологи
Роман Вильфанд
зима
