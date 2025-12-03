Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 15:13

Проливные дожди и тепло до +8? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве в конце недели серьезных заморозков не ожидается, сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 6 и 7 декабря, ждать ли проливных дождей и тепла до +8 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Александра Шувалова, погодой в Москве в течение всей недели будет управлять антициклон.

«Но гребень этого циклона будет простираться вплоть до западной границы. Поэтому и Москва, и Санкт-Петербург под влиянием периферии этого антициклона. Южные, юго-восточные ветры. Сама периферия достаточно облачная. А прояснения будут, но они небольшие. В Москве, скорее всего, вообще вся неделя обойдется без осадков», — отметил синоптик.

Погода в субботу, 6 декабря, будет пасмурной, осадков не предвидится. Дневная температура воздуха составит +2 градуса, ночная — около +1 градуса. Ветер сохранит юго-западное направление, его скорость будет незначительной. Атмосферное давление продолжит держаться на высокой отметке в 758-759 мм ртутного столба.

Воскресенье, 7 декабря, принесет небольшие перемены. Согласно прогнозу, к полудню облака начнут рассеиваться, и к вечеру погода станет ясной. При этом температура днем немного повысится. Прогнозируется от 0 до +3 градусов. Ночью возможно небольшое похолодание до -1 градуса. Ветер усилится, оставаясь южным, что сделает погоду на улице более свежей. Давление немного понизится, до 755-756 мм ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в выходные 6 и 7 декабря проливных дождей и тепла до +8 градусов не ожидается.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

В Санкт-Петербурге в пятницу, 5 декабря, небо будет затянуто облаками, а в некоторых районах возможен слабый дождь. Температура воздуха в течение всего дня ожидается стабильной и составит около +2 градусов. К полудню есть вероятность небольших прояснений, но в целом пасмурная погода сохранится. Ветер будет слабым, южным или юго-западным, со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление будет высоким, около 767-768 миллиметров ртутного столба. Ночью температура останется на уровне +2 градусов, а осадки, согласно большинству прогнозов, должны прекратиться.

Суббота, 6 декабря, принесет небольшие изменения. День начнется пасмурно, но осадков не ожидается. В течение дня облачность будет переменной, возможны даже кратковременные прояснения. Температура немного поднимется. Днем воздух прогреется до +3 градусов, а ночью снова остынет до +2 градусов. Ветер поменяет направление на юго-восточное и останется легким, около 2-3 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно расти, приблизившись к отметке в 772 миллиметра ртутного столба.

Воскресенье, 7 декабря, завершит выходные по схожему сценарию. Основным фоном в Северной столице снова будет облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температурный режим практически не изменится. Ветер усилится, станет южным, а его скорость к полуночи может достичь 7-8 м/с. Давление будет оставаться высоким, но к вечеру начнет постепенно снижаться.

