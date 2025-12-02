Магнитные бури сегодня, 2 декабря: что завтра, боли, повышение температуры

Сегодня, 2 декабря, на Земле магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, как справиться с влиянием геомагнитных ударов?

Будут ли магнитные бури 2 и 3 декабря

По данным специалистов ИКИ РАН, 2 декабря в течение суток магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 15%. Вероятность спокойной магнитосферы — 82%», — пояснили ученые.

Портал my-calend пишет, что сегодня прогнозируется слабая магнитная буря силой три балла.

«У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 3 декабря, на Земле геомагнитных возмущений не ожидается.

Как справиться с магнитной бурей, что говорят медики

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что успокоительные препараты и здоровый образ жизни помогут легче перенести магнитные бури.

«Нам ничего не поможет. Самое главное — успокоиться, принять таблеточную успокоительную терапию. Если это не поможет, то обратиться к неврологу. Сосудистые препараты никто не отменял, если человеку назначили, то принимать нужно обязательно. Наш иммунитет должен нас защитить. Поэтому терапия банальная: здоровый образ жизни, меньше нагружать себя», — пояснила она.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури могут навредить людям с хроническими заболеваниями.

«Магнитные бури — это часть природы. От них нет такого воздействия, как от излучения. Для кого-то дни возмущений пройдут с ощущением, что все дается тяжело. Если говорить о людях с хроническими заболеваниями, то нужно подбирать им терапию на нормальном фоне. Допустим, мы говорим о том, что у человека температура в норме. Когда происходит изменение фона, организм подстраивается и меняется фон внутри. Однако ничего серьезного, что могло бы вызвать у человека сильные изменения в состоянии здоровья, не происходит», — уточнил медик.

