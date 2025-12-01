Погода в Москве во вторник, 2 декабря: ждать ли аномального холода и снега

В Москве и Московской области завтра, 2 декабря, ожидаются заморозки до -2 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 2 декабря

В Москве завтра, 2 декабря, воздух в дневное время прогреется только до +2 градусов.

«2 декабря будет облачная погода. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от 0 до -2 градусов, по области — от -1 до -4 градусов. Температура днем в Москве — от 0 до +2 градусов, по области — от -2 до +3 градусов. Ветер слабый», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погоду в российской столице во вторник будет определять западный антициклон.

«Будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. В сумерках — от +1 до -2 градусов, в дневные часы — от +1 до +4 градусов. Показания барометров будут расти и составят 755 мм ртутного столба», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, 2 декабря дневная температура составит около -3 градусов, а ночная — около -5 градусов. Атмосферное давление будет стабильным и составит около 755–757 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается южный или юго-западный, очень слабый, со скоростью 1–2 м/с.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 2 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 декабря в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде дождя.

«2 декабря будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток — от +2 до +4 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в начале недели в регионе будет стоять относительно теплая погода.

«В начало зимы входим мы с теплой погодой и чистым асфальтом. Сегодня в Санкт-Петербурге температура воздуха до прогреется до +4 градусов. Конечно, это не прошлогодние +6,3 градуса 1 декабря, но все равно не по-зимнему. Начавшаяся неделя вся достаточно теплая, в самом начале — именно с такой температурой, во второй половине недели немного прохладнее, до +1 градуса. Осадков очень мало в течение всей недели, но все они в Санкт-Петербурге в виде дождя», — рассказал он.

