Магнитные бури сегодня, 1 декабря: что завтра, давление, апатия, стресс

Сегодня, 1 декабря, на Земле магнитной бури не ожидается, заявили специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 1 и 2 декабря

По информации экспертов ИКИ РАН, сегодня в течение суток магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 30%. Вероятность спокойной магнитосферы — 63%», — пояснили ученые.

Специалисты ИКИ РАН добавили, что на Солнце возобновились вспышки высшего уровня X.

«Сегодня рано утром в 05:49 по московскому времени на северо-восточном крае Солнца после перерыва в две недели (с 14 ноября) зарегистрировано новое событие балла X1.9. Для науки вся происходящая ситуация выглядит в некотором смысле полным безумием, так как взрыв на обращенной к Земле стороне звезды произвела опять все та же одна единственная область на Солнце (№ 4274), которая, по сути, в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние два месяца. Событие в силу своего расположения почти не имеет возможности воздействовать плазменными ударами на Землю. Можно отметить на данный момент исключительную красоту вспышки, сопровождавшуюся крупными выбросами вещества, которые под таким углом наблюдения выглядели особенно впечатляющими. Дальнейший прогноз на предстоящую неделю в связи с ночным наблюдениями выглядит, впрочем, весьма негативно», — говорится в публикации на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Эксперты уточнили, что завтра, 2 декабря, на Земле геомагнитных возмущений не ожидается.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор врач-кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru заявил, что магнитные бури приводят к бурным процессам в организме. По его словам, в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил кардиолог.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период сильных геомагнитных колебаний отказаться от физических нагрузок и проводить больше времени на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7–9 часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — сказала медик.

