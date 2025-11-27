Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко

Народная артистка России Татьяна Кравченко обрела популярность благодаря роли Валентины Будько в сериале «Сваты». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Кравченко

Татьяна Кравченко родилась 9 декабря 1953 года в Донецке. В 1971 году переехала в Москву, окончила Школу-студию МХАТ. В 1976 году актриса была принята на службу в театр «Ленком», тогда же сменила свою фамилию Яковлева на бабушкину — Кравченко.

«Это был 1976 год — тогда блистала актриса Ольга Яковлева, начинала свой путь Марина Яковлева. И тогда Марк Анатольевич Захаров сказал: „Яковлевых много, надо поменять фамилию“», — вспоминала она.

Кравченко дебютировала в кино в 1977 году в фильме «Приезжая». Наибольшую известность ей принесла роль Валентины Будько в сериале «Сваты». Также она снималась в лентах «Восьмое чудо света», «Небеса обетованные», «Ширли-мырли», «Каменская», «Дети Арбата», «Питер FM», «Женитьба» и других. На настоящий момент в фильмографии артистки более 140 работ.

Что известно о личной жизни Кравченко

Татьяна Кравченко первый раз вышла замуж в студенческие годы за художника-постановщика Школы-студии МХАТ Владимира Лавинского. Этот брак продлился два года.

В программе «Судьба человека» актриса рассказала, что у нее был юношеский роман с народным артистом РФ Андреем Леоновым, однако эти отношения закончились, когда она приняла решение сделать аборт.

«Грешница, грешница… Каюсь. В церковь бегаю. Прости, Господи, меня», — призналась артистка.

Во второй раз Кравченко вышла замуж за продюсера Дмитрия Гербачевского. В этом браке родилась дочь Анна, но спустя шесть лет супруги развелись. По словам артистки, муж поднимал на нее руку и настоял на аборте, когда она забеременела от него во второй раз.

«Вот такой он человек, нет у него чувства отцовства. Руки стал распускать — это противно. Я уходила от него, убегала», — отметила она.

Татьяна Кравченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Кравченко относится к СВО и Зеленскому

Татьяна Кравченко поддерживает проведение СВО. Она заявила в программе «Жизнь и судьба», что если бы была моложе, то отправилась бы в зону боевых действий медсестрой.

Актриса рассказывала, что во время съемок сериала «Сваты» она общалась с украинским политиком Владимиром Зеленским. По словам Кравченко, тогда он произвел на нее хорошее впечатление, но после избрания президентом изменился и стал «другим человеком».

«Володя Зеленский… Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг такая ненависть. Единственное, я не считала его артистом. Он вел шоу — весело, легко. А то, что он снимал себя, — не знаю… Ну хорошо, никто не против. Теперь запрещает на Украине говорить по-русски, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем?» — заявила она.

Откуда взялись слухи об алкоголизме Кравченко

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в 2023 году обвинил Татьяну Кравченко в алкоголизме, когда она пропустила их совместный спектакль.

Артистка опровергла все домыслы и объяснила свое отсутствие тем, что не хотела выступать на одной сцене с коллегой.

«Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки», — сказала она.

Чем сейчас занимается Кравченко

Татьяна Кравченко в 71 год продолжает творческую деятельность. Она снимается в сериале «ОПГ», премьера которого запланирована на 2026 год, а также продолжает служить в театре «Ленком» и гастролирует с антрепризами.

Артистка призналась, что хотела бы принять участие в съемках продолжения сериала «Сваты». По ее мнению, по окончании спецоперации необходимо выпустить еще один «объединительный» сезон.

Читайте также:

Стеснение отца, свадьба, смена имени: как живет актриса Мирослава Михайлова

Разрушительные ураганы и холод до -30? Погода в Москве в декабре: что ждать

Критика КВН, скандал из-за СВО, кризис в браке: как живет Денис Косяков