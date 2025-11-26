Смена позиции по СВО, звездная болезнь, ДТП: как живет актер Арарат Кещян

Актер Арарат Кещян прославился благодаря роли Майкла в сериале «Универ». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, комментировал ли он спецоперацию?

Чем известен Кещян

Арарат Кещян родился 19 октября 1978 года в Гагре, позднее с семьей переехал в Адлер. В 1999 году начал участвовать в КВН в составе команды «Внуки Лумумбы», с 2003 года выступал за московскую сборную Университета дружбы народов. Карьеру в КВН завершил после 2011 года.

На телевидении Кещян впервые появился в 2007 году в качестве ведущего юмористической программы «Бла-Бла шоу». В кино дебютировал в 2008 году в сериале «Универ», где сыграл роль Майкла — Артура Тиграновича Микаэляна. Затем снимался в лентах «Одноклассницы», «СашаТаня», «Няньки», «Отпуск», «Как я встретил ее маму» и других.

Всего в фильмографии артиста около 20 работ.

Что известно о личной жизни Кещяна

Первый раз Арарат Кещян женился в 2007 году на девушке по имени Ирина. Спустя три года они развелись.

В 2013 году актер сыграл свадьбу с Екатериной Шепетой, которая младше его на 10 лет. В браке родились три дочери — Ева, Диана и Ани. Кещян признавался, что всегда мечтал о сыне и только после рождения дочерей стал уважать женский пол.

«Перед рождением Евы я был такой стандартный запрограммированный кавказец: „Пацан, пацан, ничего, кроме пацана. Разве есть еще какой-то пол?“ С появлением дочки я осознал, кто такие моя мама, сестра и жена», — поделился он.

Актер Арарат Кещян и его супруга Екатерина Шепета Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Почему Кещян сменил позицию по СВО

Арарат Кещян в интервью для проекта «про Л.О.М.» признался, что изначально не поддержал проведение спецоперации, однако позднее изменил свое мнение — в частности, после общения с российскими военнослужащими и украинцами, которые переехали жить в РФ.

«Первое время состояние было шоковое. Естественно, я был против, я не понимал. <…> Я не знаю, в какой момент и что именно щелкнуло. Я начал вникать в то, что происходит. Я не поленился и начал ездить и встречаться с украинцами, которые приехали жить в Россию, я начал контактировать с бойцами, которые возвращались с СВО, и потом погрузился в изучение этого вопроса еще до 2014 года», — сказал актер.

Кещян отметил, что, после того как он встал на сторону России, почувствовал негативное отношение окружающих к себе.

«Когда я был против и говорил об этом, все с упоением меня слушали. Как только я нашел объяснение этим действиям, когда появились причины всему этому, — ко мне стали относиться как к зомбаку», — добавил он.

Была ли у Кещяна звездная болезнь

Арарат Кещян в шоу «Эмпатия Манучи» признался, что после успеха сериала «Универ» он испытал звездную болезнь.

«Это элемент вседозволенности, страшная штука… Понял в тот момент, что такое наркотик — власть. Когда друзья, знакомые, имеющие много возможностей, тебе позволяют так себя вести или подают пример, ты потихонечку привыкаешь к тому, что это тебе можно. Можно делать вещи, которые другим нельзя», — рассказал он.

По словам актера, остепениться ему помогли друзья. Также он пересмотрел свое поведение, когда попал в ДТП.

«Я был не совсем трезв. Но это в первый и в последний раз произошло. И все по причине вседозволенности. Очень стыдно», — сказал артист.

Арарат Кещян Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Чем сейчас занимается Кещян

Арарат Кещян в 47 лет продолжает творческую деятельность.

Он гастролирует со спектаклем «Мертвые души» и снимается в ленте «Универ. 15 лет спустя», премьера которой запланирована на 2026 год.

